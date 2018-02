Benjamin Fulford: ホワイト・ドラゴン・ソサエティー 仮想通貨ポートフォリオの最新情報 （２０１８年１月４日）

February 6, 2018

By Benjamin Fulford 前回、仮想通貨の現況( Cryptocurrency State of Play)について初の報告をしたが、今後も市場の主な展開をまとめ、我々の投資ポートフォリオに反映し、その報告書を四半期ごとに公表していく。ホワイト・ドラゴン・ソサエティー(白龍会)は、広範囲にわたる機密諜報に精通しており、仮想通貨の知識もまた、ベンジャミン・フルフォードの読者の方々と共有していきたいと思う。 断っておくが、ここで提供する投資アドバイスに保障はない。「投資は上がるかもしれないし、下がるかもしれない。」投資をする時は良いエントリー・ポイント(入り口点)を見つけることが重要だ。ただ現在のところは、資本が早急に流入し続けているので、仮想通貨のほぼすべてが上昇を続けている。仮想通貨の早期投資家でありヘッジファンドマネージャーのMichael Novogratzの言葉を借りると「 流動性資産が消防ホースから吹き出てくる(firehose of liquidity)」状態である。 とにかく、ベンジャミンの読者の中で、前回の報告書を読み、利益を得た方がいたら嬉しく思う。2017年の第4四半期は仮想通貨の投資家になる時期としては最高のタイミングだった。 ご存知のとおり、2017年は仮想通貨にとって驚愕の年であった。特に第4四半期、仮想通貨を知らなかった人がビットコインを知り、その人たちがビットコインを買い始めるとその価格が急騰し、 ビットコインはメディアの注目を浴びた。この動きは様々な論議を醸した。ビットコインや仮想通貨全般は「バブル」なのかと。しかしこの論議は争点がずれているのである。 ビットコインが仮想通貨の時価総額表(market cap tables)のトップの座を保持し、他の仮想通貨の価格設定や、取引に使用される基盤通貨としてのポジションを保持できるかに関係なく、仮想通貨全般が今後も普及していくのは当然のこと。仮想通貨は、金融だけでなく、他のあらゆる業界にも変化を及ぼしている。これは以前、インターネットが世界を変化させていったのと同じ現象だ。 テクノロジーバブルというのは変革的なものだ(transformative…